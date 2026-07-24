Ungefährdeter Cup-Erfolg: Sturm nimmt erste Hürde Seekirchen

Sturm Graz startet mit einem wenig spektakulären, aber ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Seekirchen in die neue ÖFB-Cup-Saison.

Nach vor allem offensiv schwierigen ersten 30 Minuten für die Grazer konnte Sturm doch noch vor der Halbzeitpause dank Neuzugang Simon Seidl in Minute 40 in Führung gehen. Schon kurz nach Wiederbeginn stellte der heutige Sturm-Kapitän Ryan Fosso auf 2:0 (50.). Den 3:0-Schlusstreffer erzielte danach noch Szymon Wlodarczyk in der 85. Minute.

Die Grazer setzten sich auch ohne zahlreiche geschonte Stammkräfte durch. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch machte seine Ankündigung wahr und rotierte drei Tage nach dem 4:0 zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation gegen Heart of Midlothian kräftig. Neun Änderungen gab es in der Startformation, einzig Torhüter Daniil Chudjakow und Neuzugang Seidl im offensiven Mittelfeldzentrum begannen erneut.

Seekirchen hielt die Partie in der Anfangsphase offen, der Favorit ging aber kurz vor der Pause in Führung: Nach einem schnell abgespielten Freistoß von Fosso im Mittelfeld spielte Gizo Mamageishvili einen Ball in die Tiefe. Dort kreuzte Seidl und erzielte nach einem guten Laufweg sein erstes Tor im Sturm-Dress.

Kurz nach Seitenwechsel fand ein Querpass von Belmin Beganovic in Fosso einen Abnehmer. Der Kameruner, der die Grazer als Kapitän aufs Feld hatte führen dürfen, bewahrte die Ruhe und erhöhte auf 2:0. Für den Schlusspunkt sorgte im Finish Wlodarczyk. Der eingewechselte Stürmer traf nach einem Fehler der Seekirchner in der Spieleröffnung und Zuspiel von Arjan Malic.

Amstetten als erster Zweitligist out

Gleich vier der fünf am Freitag angetretenen Zweitligisten mussten in die Verlängerung. Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz zitterte sich dort mit einem 3:1 bei Union Gurten ebenso weiter wie Aufstiegsaspirant SKN St. Pölten mit 2:1 beim SV Tillmitsch. Das Aus kam dagegen für den SKU Amstetten im Elfmeterschießen beim Deutschlandsberger SC. Der FAC dagegen behielt vom Punkt beim SV Horn die Nerven. Zweitliga-Aufsteiger ASK Voitsberg siegte beim steirischen Rivalen DSV Leoben sicher 6:0.