Aufstellung: Mit dieser Elf startet Österreich ins WM-Duell gegen Spanien

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) gegen Spanien mit derselben Startformation in Angriff wie das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien (0:2).

Teamchef Ralf Rangnick setzt damit im Sturmzentrum auf Michael Gregoritsch statt Marko Arnautovic. Dahinter agiert Youngster Paul Wanner als „Zehner“ im offensiven Mittelfeld. Konrad Laimer rückte wie erwartet auf die Position des Linksverteidigers zurück.

In der Innenverteidigung beginnt im Los Angeles Stadium Kevin Danso neben David Alaba. Xaver Schlager behielt seinen Platz im defensiven Mittelfeld neben Nicolas Seiwald.

Die Aufstellung von Österreich

Aufstellung Österreich: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch

Mit dieser Elf spielt Spanien

🚨 OFICIAL | Así jugamos hoy en Los Ángeles.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qBc6g16H4T — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026

In den Tagen vor dem heutigen Spiel stellte die Sky-Community ihre Startelf zusammen und würde dabei drei Änderungen im Vergleich zur Anfangsformation gegen Algerien vornehmen.