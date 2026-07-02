Wer startet für das ÖFB-Team im historischen WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien? Die Sky-Community würde auf drei Positionen umstellen und unter anderem Joker Sasa Kalajdzic eine Chance von Beginn an geben.

Während auch bei den Sky-Usern Alexander Schlager im vierten Spiel im Tor gesetzt ist, würde es in der Verteidigung zwei Adaptierungen geben: Stefan Posch und Teamkapitän David Alaba bleiben gesetzt. Die Position zwischen den beiden Defensivspielern würde aber Kevin Danso statt Philipp Lienhart erhalten. Links hinten fällt Phillipp Mwene für das Duell mit dem Europameister fix aus. Deshalb würde Konrad Laimer in dessen Rolle als Außenverteidiger schlüpfen.

Während die Doppelsechs mit Xaver Schlager und Nicolas Seiwald unverändert bleibt und in der Reihe davor Romano Schmid und Marcel Sabitzer wie gehabt zum Einsatz kommen sollen, entscheidet sich die Sky-Community zusätzlich knapp für einen Startelf-Debütanten: Carney Chukwuemeka soll für das ÖFB-Team von Beginn an mitwirken.

Einen weiteren Edeljoker wollen die Fans vom Start weg sehen: Sasa Kalajdzic, ÖFB-Retter gegen Algerien, erhielt die meisten Stimmen aller Stürmer. Der 3:3-Torschütze würde damit wie schon gegen Jordanien den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic erhalten.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User