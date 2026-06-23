Austria-Stürmer Boateng als Abgangskandidat

Kelvin Boateng gilt als eine spannende Personalie im Kader der Wiener Austria und nach Sky-Informationen zeitgleich als potenzieller Abgangskandidat bei einem passenden Angebot.

Der 26-Jährige kam in der Bundesliga-Saison 2025/26 zwar nur auf vier Startelfeinsätze, erzielte dennoch vier Saisontore. Besonders bemerkenswert: Boateng traf gegen Sturm Graz, Rapid Wien, Red Bull Salzburg und den TSV Hartberg – also ausnahmslos gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.

🟣⚪️ Sky-Info || Angreifer Kelvin #Boateng (26) gilt als potenzieller Abgangskandidat bei FK Austria Wien. Saison 2025/26: 20 BL-Einsätze (16 x als Joker): 4 Tore. Wechselte 2025 ablösefrei zur Austria. Vertrag bei FAK bis 2029 @SkySportAustria pic.twitter.com/PrlMHtNtBa — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 23, 2026

Der 26-jährige ghanaische Angreifer wechselte im Sommer 2025 ablösefrei von Zweitligist First Vienna an den Verteilerkreis und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029. In der abgelaufenen Saison musste sich der 1,84 m große Angreifer meist mit der Jokerrolle begnügen und wurde insgesamt 16-mal eingewechselt.

Video: Boateng schießt Austria zum Sieg gegen Hartberg

Interesse aus dem Ausland an Boateng

Umso mehr stellt sich die Frage, welche künftig für den Stürmer vorgesehen ist, nachdem sich die Wiener Austria nach Sky-Infos aktiv um Angreifer Julian Hettwer von Fortuna Düsseldorf bemüht. Laut Sky-Informationen wäre die Austria nicht abgeneigt, den dynamischen Stürmer bei einem lukrativen Angebot ziehen zu lassen.

Interesse gibt es vor allem aus dem Ausland und diverse Angebote liegen bereits vor. Die kommenden Wochen könnten daher im Hinblick auf einen potenziellen Transfer richtungsweisend werden. Klar ist: Boateng hat in seiner ersten Bundesliga-Saison bereits angedeutet, dass er auch auf Bundesliga-Niveau liefern kann.