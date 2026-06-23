Sky-Info: Bundesliga-Klub bastelt an Fitz-Rückkehr nach Österreich

Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr in die österreichische Bundesliga? Nach Sky-Informationen ist der Wolfsberger AC unter der Leitung von Cheftrainer Thomas Silberberger stark daran interessiert, Ex-Austrianer und MLS-Legionär Dominik Fitz in die ADMIRAL Bundesliga zurückzulotsen.

Demnach sind die Vereins- und Spielerseite bereits im Austausch bezüglich eines möglichen Sommertransfers. Auch ein Leihmodell spielt nach Sky-Informationen in den Gesprächen und Gedankenspielen zwischen beiden Seiten eine Rolle. Dominik Fitz gilt beim WAC nach dem Abgang von Spielmacher Dejan Zukic zu FK Vojvodina Novi Sad als absolute Wunschlösung in der Offensive.

⚫️⚪️ Sky-Info | Rückkehr in Bundesliga? Wolfsberger AC mit großem Interesse an Verpflichtung von Ex-Austrianer Dominik #Fitz (27) @MNUFC. Austausch erfolgt. Fixer Transfer sowie Leihe stehen im Raum. 54 Tore und 63 Assists in 204 Einsätzen für Austria Wien @SkySportAustria pic.twitter.com/oBZ66twj5Z — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 23, 2026

Richtiger Karriereschritt nach schwieriger Phase in der MLS?

War Dominik Fitz bei der Wiener Austria mit 54 Toren und 63 Assists in 204 Einsätzen noch der absolute Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, so geriet seine Karriere nach dem ersten Auslandstransfer ins Stocken.

Im Sommer 2025 wagte der Kreativgeist nach sieben Profijahren bei Austria Wien erstmals den Schritt ins Ausland in die nordamerikanische MLS zu Minnesota United. Der 27-Jährige brachte es seit seinem Transfer lediglich auf acht Kurzeinsätze, bei denen ihm keine Torbeteiligung gelang.

Zwischenzeitlich lief Fitz sogar für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf. Nun könnte Fitz seiner Karriere mit dem Engagement beim Wolfsberger AC neuen Schwung einhauchen.