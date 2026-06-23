Prognose: ÖFB-Einzug in die K.o.-Phase so gut wie fix

Trotz der 0:2-Niederlage gegen Weltmeister Argentinien stehen die Chancen auf ein Weiterkommen von Alaba & Co. sehr gut. „Football Meets Data“ veröffentlichte auf X Statistiken rund um die Gruppenphase und berechnete die Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg.

Österreich und Algerien werden am Sonntag schon vor dem Anpfiff Gewissheit haben, ob ein Unentschieden beiden zum Überstehen der Gruppenphase reicht. Beide bestreiten zudem das allerletzte Match der Gruppenphase und wissen daher über die anderen Ergebnisse Bescheid und auch, welches Resultat und Torverhältnis sie benötigen um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen.

Argentina 🇦🇷 clinch J1 position in the bracket! Austria 🇦🇹 and Algeria 🇩🇿 will enter their match knowing that a draw takes both teams through, but also likely a number of defeats as well. They have a huge advantage of playing LAST in the entire group stage so they will now… pic.twitter.com/ZjXiTwNA43 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 23, 2026

So steht die ÖFB-Auswahl zu 72,3 Prozent nach den vier Gruppenspielen auf dem zweiten Platz und zu 27,7 Prozent auf dem dritten Rang. Argentinien ist bereits fix weiter und Jordanien hat keine Chance mehr auf den dritten Rang.

Die Wahrscheinlichkeit eines Einzugs von Österreich in die K.o.-Runde liegt sogar bei 97,5 Prozent. Demnach kann die ÖFB-Elf schon fast mit dem Sechzehntelfinale planen. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Weiterkommen Algeriens ist mit 82,9 Prozent ebenfalls hoch.