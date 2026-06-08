Bitteres WM-Aus für Arsenal-Verteidiger

Bittere Nachrichten für die niederländische Nationalmannschaft und den FC Arsenal: Jurrien Timber wird die Weltmeisterschaft 2026 verletzungsbedingt verpassen.

Der 24-jährige Verteidiger hat sich von seiner Leistenverletzung nicht rechtzeitig erholt, um unter medizinisch vertretbaren Bedingungen am Turnier teilzunehmen. In enger Abstimmung mit dem medizinischen Stab fiel die Entscheidung, kein Risiko einzugehen. Timber wird daher das Vorbereitungslager der Nationalmannschaft in New York nach dem Spiel gegen Usbekistan vorzeitig verlassen.

Damit verliert die „Elftal“ einen wichtigen Defensivspieler kurz vor Beginn des Turniers. Bondscoach Ronald Koeman hat bereits reagiert und Lutsharel Geertruida nachnominiert. Der Abwehrmann steht bei RB Leipzig unter Vertrag und war vergangene Saison an Sunderland ausgeliehen.

(sport.sky.de).

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