Traditionsklubs warten: Rapid fixiert erste Testspiele

Der SK Rapid hat die ersten Testspiele für die Sommervorbereitung auf die kommende Saison fixiert.

Am Mittwoch, den 15. Juli, treffen die Grün-Weißen im Allianz Stadion auf Panathinaikos Athen. Mit dem griechischen Hauptstadtklub verbindet die Rapid-Fans eine langjährige Fanfreundschaft.

Nur drei Tage später, am Samstag, den 18. Juli, gastiert mit dem HSV ein deutscher Bundesligist im Allianz Stadion.

Testspiel in der Länderspielpause

Auch während der im Herbst anstehenden Länderspielpause steht für Rapid ein Testspiel auf dem Programm. Am 26. September treffen die Hütteldorfer im Stadio Pierluigi Penzo auf den italienischen Aufsteiger Venezia. Kapitän der Italiener ist ÖFB-Legionär Michael Svoboda, der in den kommenden Wochen mit dem österreichischen Nationalteam bei der Fußball-WM im Einsatz ist.

(Red.) / Bild: GEPA