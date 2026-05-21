Cheftrainer-Posten für Ex-Rapidler Sonnleitner

Der Floridsdorfer AC präsentiert Mario Sonnleitner als neuen Cheftrainer!

Der 39-Jährige war in der vergangenen Saison Co-Trainer von Sinan Bytyqi und Patrik Schuch, zudem betreute er den FAC zu Saisonbeginn 2025 bereits interimistisch für zwei Spiele.

Der Steirer, der heuer in den UEFA A-Lizenz-Kurs des nordirischen Fußballverbandes aufgenommen wurde, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028 in der Hopfengasse.

„Große Motivation und Vorfreude“ beim Ex-Rapidler

„Ich freue mich enorm über das Vertrauen des Vereins und auf die neue Aufgabe als Cheftrainer. In den vergangenen Jahren konnte ich den Verein, die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennenlernen, weshalb ich mich bestens vorbereitet fühle. Jetzt gilt es, gemeinsam mit dem gesamten Team weiter hart zu arbeiten, unsere Ideen weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Ich blicke dieser Herausforderung mit großer Motivation und Vorfreude entgegen„, erklärt Sonnleitner.

Durch die Besetzung von Mario Sonnleitner wird der auslaufende Vertrag des bisherigen Cheftrainers Patrik Schuch nicht verlängert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: Imago