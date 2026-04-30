Cupfinale entscheidet über Europacup-Plätze: Alle Szenarien im Überblick

Das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt bewegt nicht nur den LASK, den SCR Altach und deren Fangemeinden, sondern auch die Bundesliga-Teams im Rennen um den Europacup. Denn der mögliche Cupsieger und dessen Ligaplatzierung beeinflusst die Vergabe der Europacup-Plätze.

Da die Teams, die in der Meistergruppe auf dem 1. Platz (Play-off) und 2. Platz (2. Runde) landen, ungeachtet des ÖFB-Cups in die Champions League-Qualifikation einsteigen, wird nicht bei jedem Szenario extra darauf eingegangen. Hier wird der Fokus auf die Europa League- und Conference League-Qualifikation gelegt.

Die möglichen Szenarien im Überblick:

Gewinnt der LASK den Cuptitel

LASK in Meistergruppe auf 1. oder 2. Platz = Play-off oder 2. Runde Champions League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 5. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 1. Platz (QG) und 2. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

LASK landet in Meistergruppe auf 3. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 5. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 1. Platz (QG) und 2. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

LASK landet in Meistergruppe auf 4. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 5. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 1. Platz (QG) und 2. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

LASK landet in Meistergruppe auf 5. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 1. Platz (QG) und 2. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

LASK landet in Meistergruppe auf 6. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 5. Platz und 1. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

Gewinnt Altach den Cuptitel

Altach in Qualifikationsgruppe auf 1. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 5. Platz und 2. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

Altach in Qualifikationsgruppe auf 2. bis 6. Platz = 3. Runde Europa League-Qualifikation

Team auf 3. Platz = 2. Runde Conference League-Qualifikation

Team auf 4. Platz = Finale Europacup-Play-off

Team auf 5. Platz und 1. Platz (QG) = Halbfinale Europacup-Play-off

Der Sieger des Europacup-Play-offs startet in der 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League.

