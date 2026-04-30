Sky-Info: Neuer trifft Zukunftsentscheidung

Nach Sky-Informationen will Bayern-Keeper Manuel Neuer seine große Karriere noch nicht beenden!

Der 40-Jährige möchte seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Am Donnerstag war Neuers Berater Thomas Kroth vor Ort an der Säbener Straße, die Verhandlungen sind gestartet.

596 Spiele für den FC Bayern

Die Zukunft des Keepers, der unter anderem mit seiner Fabel-Leistung in Madrid die Fußballwelt in Begeisterung versetzt hatte, ist bereits seit Monaten ein heißes Thema, nun gibt es Bewegung! Der Weltmeister von 2014 war im Sommer 2011 nach München gekommen und absolvierte seither unglaubliche 596 für den FC Bayern, wobei er unter anderem zwei Mal die Champions League und 13 Mal die Deutsche Meisterschaft einheimste.

Vieles spricht nun dafür, dass die so erfolgreiche Karriere von Neuer in München noch weitergeht, eine Einigung bezüglich eines neuen Vertrages ist aber noch nicht erfolgt.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte zuletzt geäußert, dass er Neuer sehr gerne noch ein weiteres Jahr im FCB-Tor sehen würde: „Also ich persönlich, wenn es auch nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten“. Der langjährige Nationaltorwart selbst hatte zuletzt vielsagend gesagt, dass es „im Moment sehr viel Spaß macht“.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago