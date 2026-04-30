Die Halbfinal-Hinspiele der Europa League und Conference League heute live bei Sky

Oliver Glasner und Crystal Palace treffen im Halbfinale der UEFA Conference League auf Shakhtar Donetsk – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Das zweite Halbfinale bestreiten zur selben Zeit Rayo Vallecano und RC Straßburg – live auf Sky Sport Austria 4

In der Europa League empfängt Nottingham Forest im englischen Duell Aston Villa – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Michael Ganhör moderiert ab 20:15 Uhr den UEFA Super Donnerstag, Sky Experte Didi Hamann analysiert die Spiele

Streame mit Sky X

Nach der UEFA Champions League stehen am Donnerstag in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League ebenfalls die Hinspiele der Halbfinalduelle an. In der Europa League kommt es zum rein englischen Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsklubs Nottingham Forest und Aston Villa. In der Conference League trifft Oliver Glasner mit Crystal Palace auf Shakhtar Donetsk und Rayo Vallecano empfängt RC Straßburg. Mit Sky sehen Fans drei von vier Halbfinal-Hinspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit drei der vier Halbfinal-Hinspiele in der UEFA EuropaLeague und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Didi Hamann versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Nottingham Forest, zweimaliger Sieger im Europapokal der Landesmeister, trifft im Halbfinale der UEFA Europa League auf Aston Villa, selbst einmaliger Gewinner des Europapokals der Landesmeister. Bei beiden Vereinen liegen die glorreichen Zeiten jedoch schon lange zurück, die internationalen Erfolge gab es bei beiden Teams vor über 40 Jahren. Wer das Hinspiel im rein englischen Duell für sich entscheiden kann, sehen Fans auf Sky Sport Austria 2.

Oliver Glasner darf auch weiter von seiner zweiten internationalen Trophäe träumen. Im Viertelfinale der UEFA Conference League setzte sich Crystal Palace gegen die AC Fiorentina durch und bekommt es in der Vorschlussrunde nun mit Shakhtar Donetsk zu tun. Die Ukrainer feierten ihren größten Erfolg 2009, als sie den UEFA-Pokal, den Vorgänger der Europa League, gewannen. Verschaffen sich Glasner und seine Eagles eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel oder kann sich Shakhtar durchsetzen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Im zweiten Semifinale der Conference League empfängt Rayo Vallecano den RC Straßburg. Die Gastgeber besiegten in der Runde der letzten Acht AEK Athen mit 4:3 nach Hin- und Rückspiel, die Franzosen, die die Ligaphase auf Platz eins beendeten, kegelten dank eines fulminanten 4:0 im Rückspiel die Mainzer um Stefan Posch und Phillipp Mwene aus dem Bewerb. Das Duell wird live auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

20:15 Uhr:

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Nottingham Forest – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 2

Shakhtar Donetsk – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 3

Rayo Vallecano – RC Straßburg live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Didi Hamann

Bild: Imago