Kehrt Jadon Sancho erneut zum BVB zurück? Sportchef Book äußert sich

Ein Name, der immer wieder genannt wird und auch von BVB-Boss Lars Ricken bestätigt wurde, ist Jadon Sancho.

„Wir wissen alle, dass Jadon Sancho ein guter, hochveranlagter Spieler ist, der hier in Dortmund einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat – mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität“, sagt Book über den Engländer, der bereits von 2017 bis 2021 und 2024 für die Borussia spielte, „aber über die Stände von Gesprächen können Sie mir leider nichts entlocken.“

Auf die Frage, ob Sancho zu Trainer Niko Kovac passe, erklärt Book: „Ich glaube, Niko ist ein Trainer, der offen für spielerische Elemente ist. Ob dieser Spieler zu ihm passen könnte, darf man aber nicht überbewerten. Es gibt auch ein paar andere, die zu ihm passen würden.“

Dass der BVB sich für die kommende Saison verstärken wird und muss, steht außer Frage.

BVB will in der Innenverteidigung nachlegen

„Wenn man den Kader betrachtet – mit Abgängen im Winter, der Verletzung von Emre Can und dem Abgang von Niklas Süle im Sommer – ist es naheliegend, dass wir in der Innenverteidigung noch aktiv werden“, erklärt Book und ergänzt: „Auch im zentralen Mittelfeld sind wir nicht überbesetzt, und offensiv könnte es ebenfalls Abgänge geben. Wir wollen uns in allen Mannschaftsteilen sehr punktuell verstärken.“

Auf die Frage, ob er bei den möglichen Abgängen an Serhou Guirassy gedacht habe, sagt der BVB-Sportdirektor: „Nein, ich habe eigentlich an Julian Brandt gedacht. Durch den Abgang des Mittelfeldspielers generiere der Verein zwar keine Einnahmen, „aber es wird eine Position frei“, so Book: „Gleichzeitig haben wir viele hochtalentierte Spieler im Nachwuchs, denen wir auch eine Bühne geben wollen.“