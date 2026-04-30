Infantino: Iran „selbstverständlich“ bei der WM dabei

Trotz des Nahost-Konflikts soll die Fußball-Nationalmannschaft Irans an der bevorstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. Das erklärte Präsident Gianni Infantino zum Auftakt des FIFA-Kongresses am Donnerstag in Vancouver. Zuvor hatte es erneute Gerüchte über eine Endrunde ohne den Iran gegeben, da die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte.

„Lassen Sie es mich gleich klarstellen. Für diejenigen, die vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes schreiben wollen: Iran wird selbstverständlich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Und selbstverständlich wird Iran in den USA spielen“, sagte Infantino: „Und der Grund dafür ist ganz einfach: Wir vereinen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung.“

Grund für die Absage des Iran sei eine „Beleidigung“ durch einen Polizisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Toronto, wie der Verband in einer Mitteilung betonte, aus der iranische Medien zitieren. Verbandspräsident Mehdi Taj und zwei weitere Mitarbeiter, die mit offiziellen Visa eingereist waren, seien „aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen Streitkräfte mit dem nächstmöglichen Flug in die Türkei zurückgekehrt“, hieß es in der Erklärung.

Medienberichten zufolge sei Taj trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt worden. Der Verbandspräsident hat eine Vergangenheit im Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden. Diese werden von Kanada als terroristische Organisation eingestuft.

Das Team trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.

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