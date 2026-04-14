Das Auftaktmatch von Lilli Tagger beim WTA-Turnier in Rouen morgen live & exklusiv bei Sky

Lilli Taggers Auftaktpartie gegen Oleksandra Olijnykowa morgen um 11:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Sky zeigt alle Spiele von Lilli Tagger in Rouen live

Streame die WTA-Tour mit Sky X

Österreichs Tennishoffnung hat mit ihrem Viertelfinaleinzug beim Turnier in Linz und dem erstmaligen Erreichen der Top 100 große Euphorie in der heimischen Tenniswelt entfacht und ist morgen gleich wieder im Einsatz. Die Osttirolerin schlägt im französischen Rouen auf und trifft in ihrem Erstrundenmatch auf die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa, Nummer 70 der Weltrangliste. Kann Tagger ihre Erfolge der letzten Wochen bestätigen und in die nächste Runde einziehen? Die Antwort gibt es morgen um 11:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

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