Das CL-Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstag live & exklusiv bei Sky
- Das Hinspiel der Bayern am Dienstag im Halbfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain – ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
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Die UEFA Champions League geht in die entscheidende Phase. Nur noch vier Mannschaften stehen im Wettbewerb und träumen vom Titelgewinn. Den Auftakt im Halbfinale machen am Dienstag Paris Saint-Germain und der FC Bayern München. Das Giganten-Duell ist am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.
Der französische Titelverteidiger musste den Weg über die Play-offs nehmen, wo er sich knapp gegen die AS Monaco durchsetzen konnte. Im Achtelfinale stellte Chelsea die Truppe von Trainer Luis Enrique vor keine großen Probleme. Über zwei Duelle hinweg gewannen Ousmane Dembele und Co. mit 8:2. In der Runde der letzten Acht wartete mit dem FC Liverpool das nächste englische Team. Zwei souveräne 2:0-Erfolge hievten PSG in das Halbfinale und der Traum der Titelverteidigung lebt weiter.
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Die Bayern, welche in der Deutschen Bundesliga die Meisterkrone schon sicher haben, qualifizierten sich dank Platz zwei in der Ligaphase direkt für das Achtelfinale. Dort setzten sich die Münchner gegen Atalanta Bergamo durch. Im Viertelfinale gab es zwei hochspannende Duelle gegen Rekordsieger Real Madrid. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in Madrid, folgte in der Allianz Arena ein 4:3 und somit der Einzug in das Halbfinale der UEFA Champions League.
Das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:
Die UEFA Champions League am Dienstag
20:00 Uhr
Paris Saint-Germain – FC Bayern München live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Bild: Imago