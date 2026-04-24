„Kein Platz für Rassismus im Fußball“: Danso verurteilt Anfeindungen

Kevin Danso hat die rassistischen Anfeindungen gegen ihn nach dem Spiel gegen Brighton & Hove Albion verurteilt. „Natürlich gibt es dafür keinen Platz im Fußball und überall auf der Welt“, sagte der Verteidiger des abstiegsbedrohten englischen Erstligisten Tottenham Hotspur bei Sky.

Ihn träfe es nicht so sehr „dass, er traurig werden würde“, ergänzte der Österreicher. Dennoch wolle er Leute darauf aufmerksam machen, dass es „absolut keinen Platz dafür auf dieser Welt“ gäbe. „Wir sind im Jahr 2026 und es gehört einfach nicht mehr hierher“, sagte Danso.

„Wie der Verein damit umgegangen ist, fand ich super“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi über seinen Klub. Die Spurs hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, um die Täter gemeinsam mit den Behörden zu ermitteln.

Danso war nach dem Unentschieden gegen Brighton & Hove Albion am Samstag (2:2) in Sozialen Medien beleidigt worden. Der Abwehrspieler hatte den späten Ausgleich der Gäste mitverschuldet. Tottenham liegt fünf Spieltage vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz.

(SID) / Bild: Imago