Der Große Preis von Österreich live bei Sky

Das Formel 1-Rennen am Sonntag ab 13:00 Uhr live bei Sky

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Darüber hinaus: die Formel 2, Formel 3, MotoGP und das 24h-Rennen von Spa am Wochenende live bei Sky

Alle Rennen der F1-Saison 2026 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung gibt es live bei Sky zu sehen

Die Formel 1 ist zu Gast in Österreich! Beim Großen Preis von Österreich im steirischen Spielberg am Wochenende warten auf die Fans nicht nur hochsommerliche Temperaturen, sondern auch ein weiterer heißer Kampf in der Königsklasse des Motorsports. Bei über 30 Grad könnten auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke vor allem das Reifen- und Temperaturmanagement entscheidend sein.

Kann Lewis Hamilton nach seinem Premierensieg für Ferrari auf der Erfolgswelle weiterreiten? Der Rekordweltmeister verkürzte mit seinem Erfolg in Barcelona sowie dem Ausfall des WM-Führenden Kimi Antonelli den Rückstand in der Fahrerwertung auf 41 Punkte. Der junge Mercedespilot musste seinen Silberpfeil kurz vor Schluss auf Platz zwei liegend wegen technischen Problemen abstellen.

Eine völlig andere Ausgangslage herrscht beim Red Bull Team. Die bisherige Saison verläuft ernüchternd. Superstar Max Verstappen stand in diesem Jahr bislang nur einmal auf dem Podium und hat in der Fahrerwertung bereits mehr als 100 Punkte Rückstand auf Antonelli. Gelingt der Turnaround beim Heimspiel in Spielberg?

Zusätzlich zur Formel 1 können Motorsportfans am Wochenende auch das 24h-Rennen von Spa verfolgen. Auf der belgischen Traditionsstrecke werden mit Max Hofer, Lucas Auer, Thomas Preining und Simon Reicher vier Österreicher Kilometer zurücklegen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom ersten freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportfans alles auf dem Non-Stop-Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Spielberg live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kund:innen können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Die Formel 1® auf Sky Stream: Alles an einem Ort

Das Rennen in Spielberg gibt es auf Sky ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu sehen. Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Stream und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 22 On-Board-Kameras aller Fahrer und dem „Onboard Mix“ können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten.

Sendeplan für den Großen Preis von Österreich auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 25.6.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – Das Motorsport Spezial” auf Sky Sport News

Freitag, 26.6.:

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:00 – 15:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

15:55 – 16:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

Samstag, 27.6.:

9:55 – 11:00 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Ab Samstag, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr: 24h-Rennen Spa 2026 auf Sky Sport 1

Sonntag, 28.6.:

8:30 – 9:40 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

10:00 – 11:25 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

13:00 – 13:30 Uhr: Formel 1 – Fahrerparade

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook