Diagnose bei LASK-Angreifer Harakate da

Der LASK muss lange Zeit auf Ramiz Harakate verzichten. Der Offensivspieler hat sich im ÖFB-Cupspiel gegen den SC Kalsdorf (7:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.

Das teilte der Meister am Montag mit. Harakate wird am Dienstag operiert und fällt für mehrere Monate aus.

Der 24-Jährige musste gegen Kalsdorf bereits in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem sein Knie ohne Fremdeinwirkung nachgegeben hat. Sportdirektor Dino Buric erklärte, der 21-Jährige gehe mit der Verletzung „professionell“ um.