Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, Sonntag und Montag live auf Sky Sport Austria

Titelverteidiger Sturm Graz muss am Sonntag auswärts bei Red Bull Salzburg antreten – ab 16:30 Uhr live & exklusiv zu sehen auf Sky Sport Austria 1

Am Montag empfängt Spitzenreiter LASK den SK Rapid – ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das dritte Spiel der Meistergruppe bestreiten Austria Wien und Hartberg am Sonntag – ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

Schlusslicht WAC ist am Montag auswärts bei Altach gefordert – ab 18:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die weiteren Duelle der Qualifikationsgruppe am Samstag um 17:00 Uhr lauten SV Ried – Blau-Weiß Linz und GAK – WSG Tirol

Die Sky-Experten am Wochenende: Andreas Herzog am Samstag, Peter Stöger am Sonntag und Marc Janko am Montag

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Nur noch drei Runden sind in der ADMIRAL Bundesliga zu spielen und die Ausgangslage könnte nicht spannender sein. Der LASK steht zurzeit punktegleich mit Sturm Graz an der Spitze der Tabelle. Doch Salzburg auf Rang drei und Rapid auf vier liegen nur zwei bzw. drei Zähler dahinter. Nun treffen am 30. Spieltag diese vier Teams aufeinander.

Sturm Graz im Topduell bei Salzburg gefordert

Den Auftakt des Führungsquartetts bestreiten Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Die Bullen verloren letzten Sonntag auswärts beim SK Rapid mit 0:1 und verpassten so den Sprung an Platz eins. Nun haben sie den amtierenden Meister aus Graz zu Gast. Doch die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch wartet nach dem Remis gegen die Austria seit mittlerweile vier Spielen auf einen Sieg. Wer sich im Duell des Zweit- und Drittplatzierten durchsetzen kann, können Sky Kund:innen auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Das letzte Spiel der 30. Runde bestreiten am Montagabend Tabellenführer LASK und der SK Rapid. Die Linzer unter der Führung von Dietmar Kühbauer fegten zuletzt mit 5:1 über Hartberg hinweg, inklusive eines Traumtores von ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic aus der eigenen Hälfte. Die Hütteldorfer besiegten zuhause Red Bull Salzburg mit 1:0 und sind somit wieder mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Wer kann sich im Topspiel am Montagabend durchsetzen? Die Antwort gibt es live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Austria und Hartberg kämpfen um Europacup

Am frühen Sonntagnachmittag empfängt Austria Wien den TSV Hartberg. Die beiden Mannschaften duellieren sich um Tabellenrang fünf, der einen Platz im Play-off um die Conference League-Teilnahme bedeuten würde. Die Veilchen sind seit mittlerweile fünf Spielen ohne Sieg. Den letzten Erfolg gab es Ende März aber gegen Hartberg. Die Hartberger kamen am vergangenen Wochenende gegen den LASK mit 1:5 unter die Räder. Die Partie wird live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2 übertragen.

Der Wolfsberger AC ist am Montag auswärts beim SCR Altach gefordert. Dem amtierenden Cupsieger gelang am 29. Spieltag ein wichtiger 1:0-Erfolg über den GAK. Es war der erste Sieg des WAC in der Qualifikationsgruppe. Dennoch steht die Truppe von Thomas Silberberger weiter auf dem Abstiegsplatz. Die Altacher haben vier Zähler Vorsprung, warten aber selbst schon seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt verlor der Klub aus Vorarlberg mit 0:3 gegen Blau-Weiß Linz. Ob der WAC den nächsten Dreier holen kann oder Altach zurück in die Erfolgsspur findet, sehen Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2.

Die Partien am Sonntag werden von Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Peter Stöger begleitet. Am Montag stimmt Moderatorin Lisa Perstaller beim Duell Altach gegen WAC die Fans auf die Spiele ein, beim Spitzenspiel danach ist Moderator Michael Ganhör im Einsatz. Sky-Experte Marc Janko analysiert das Duell zwischen den LASK und Rapid.

Ried will Klassenerhalt fixieren

Am Samstagnachmittag kommt es zum oberösterreichischen Duell zwischen dem SV Ried und Blau-Weiß Linz. Die Linzer befinden sich in starker Verfassung. Seit vier Spielen sind sie mittlerweile ungeschlagen, am vergangenen Spieltag gab es einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Altach. Ried belegt in der Qualigruppe aktuell den ersten Rang und hat fünf Punkte Vorsprung auf den oberösterreichischen Nachbarn. Zuletzt musste man jedoch ein 0:1 gegen Tirol hinnehmen. Das Duell sehen Sky Kund:innen live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit empfängt der GAK die WSG Tirol. Die Gastgeber sind aufgrund von vier sieglosen Spielen in Folge auf den vorletzten Platz zurückgerutscht. Nur noch ein Punkt trennt die Grazer vom Abstiegsplatz. Am vergangenen Spieltag gab es eine 0:1-Niederlage gegen Schlusslicht WAC. Die Tiroler hingegen konnten den SV Ried mit 1:0 besiegen und sich so ein kleines Polster von vier Punkten auf den letzten Rang erspielen. Wer sich hier durchsetzen kann, können Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Am Samstag begrüßt Moderator Johannes Brandl ab 16:30 Uhr die Zuseher:innen, Sky-Experte Andreas Herzog analysiert die Spielzüge und Situationen der Teams. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 2. Mai 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SV Oberbank Ried – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Andreas Herzog

Sonntag, 3. Mai 2026

14:00 Uhr

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte: Peter Stöger

Montag, 4. Mai 2026

18:15 Uhr

SCR Altach – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 1

Moderation: Lisa Perstaller

20:00 Uhr

LASK – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA