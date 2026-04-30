Nach 18 Jahren: Davis Cup kehrt nach Wien zurück

Nach 18-jähriger Abstinenz ist Wien wieder Gastgeber eines Duells im Tennis-Davis-Cup.

Gegen Belgien gelten Österreichs Männer am 18. und 19. September zwar als Außenseiter, der Heimvorteil im erstmals bespielten Wiener Athletiksport Club (WAC) soll die Truppe von Jürgen Melzer vor rund 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber beflügeln. „Mit dem Heimpublikum können unsere Spieler über sich hinauswachsen“, sagte Melzer bei einem Medientermin am Donnerstag.

Für den Wettkampf wird ein eigenes Stadion am WAC-Gelände errichtet werden. Die Organisation wurde Herwig Strakas emotion group – ebenfalls Veranstalter der Erste Bank Open – anvertraut. Auch die Stadt Wien unterstützt die Veranstaltung. „Wir wollen Menschen motivieren, Sport auszuüben, und da gehört die Wechselwirkung zwischen Hobby- und Profisport dazu“, sagte Sportstadtrat Peter Hacker. Die Hauptstadt war zuletzt 2008 Davis-Cup-Gastgeber, mit Melzer als Aktivem unterlag man den USA 1:4. Die damalige Spielstätte, das Ferry-Dusika-Stadion, ist inzwischen der Sport Arena Wien gewichen.

ÖTV-Präsident Richard Grasl blickte voller Vorfreude auf die Begegnung. „Wir wollen ein Tennisfest daraus machen“, sagte er. Dazu wird es auch einen sportlichen Kraftakt brauchen. „Der Rangliste nach ist Belgien der Favorit. Eine durchschnittliche Leistung wird nicht reichen“, erklärte Melzer. Österreich belegt aktuell den neunten Platz, Belgien den vierten im Nationenranking. Die Gäste können zudem drei Spieler unter den besten 71 der Welt vorweisen. „Belgien hat eine hohe Dichte. Doch wir haben hoffentlich 5.000 Fans im Rücken und können am Ende hoffentlich gemeinsam feiern“, sagte Doppelspezialist Lucas Miedler.

(APA)

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