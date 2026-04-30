Nach Abstieg: Burnley trennt sich von Chefcoach Parker

Der FC Burnley ist angesichts des erneuten Abstiegs aus der englischen Premier League wieder auf der Suche nach einem neuen Teammanager. Der einstige Klub des heutigen Bayern-Trainers Vincent Kompany verkündete am Donnerstag die sofortige Trennung von Scott Parker. Die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen.

Burnleys Abstieg steht seit der vergangenen Woche fest. Für die verbleibenden vier Saisonspiele wird Parkers bisheriger Assistent Mike Jackson das Team betreuen. Die dauerhafte Nachfolge soll bald geklärt werden.

Auf und Ab bei Burnley

Für den Traditionsklub setzen sich damit bewegte Jahre fort. Im Sommer 2023 gelang unter Kompany der souveräne Aufstieg in die Premier League, ein Jahr später verabschiedete sich Burnley als Vorletzter wieder, Kompany wechselte zum FC Bayern. Parker führte das Team in der Folge gleich in seiner ersten Saison erneut nach oben. Aktuell steht Burnley mit der schwächsten Defensive der Liga aber wieder auf dem vorletzten Platz und hat früh keine Chancen auf den Klassenerhalt.

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(SID) / Bild: Imago