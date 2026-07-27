Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: LASK

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Roland Streinz.

Transfers:

Zugänge:

Robert Ljubicic (AEK Athen)

Manoël Verhaeghe (RWDM Brussels/BEL)

Miguel Freckleton (St. Mirren/SCO)

Ramiz Harakate (GAK)

Yvan Dibango (Kryvbas Kryvyi/UKR)

Alessandro Schöpf (WAC)

Abgänge:

Keba Cisse (Aston Villa/ENG)

Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/ENG/Leihende)

Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb/CRO/Leihende)

Ismaila Coulibaly (RAAL La Louvière/BEL)

Adetunji Rasaq Adeshina (Slaven Belupo Koprivnica/CRO/Leihe)

Maximilian Entrup (Eintracht Braunschweig)

Emmanuel Michael (Admira Wacker, Leihe)

Vorbereitung:

Von den Ergebnissen her durchwachsen, aber diese sind in Vorbereitungsspielen ohnehin nicht von allzu großer Bedeutung. Der Double-Sieg hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben, aber ist nun auch eine Bürde: Die Erwartungen vom Umfeld sind gestiegen, während kein Gegner den LASK mehr unterschätzen wird. Dazu kommt nun der Umstand, dass man fix für eine internationale Gruppenphase qualifiziert ist, was ein Mehr an Spielen für den LASK bedeutet.

Dazu kommen noch zwei „Belastungsfaktoren“, die man auf keinem Fact-Sheet sieht: Erhöhte Reisetätigkeit quer durch Europa. Auf internationale Highlight-Spiele folgen Ligaalltag und österreichische Hausmannskost. Idealerweise werden diese Hürden mit einem qualitativ breiter aufgestellten Kader als bislang bestritten.

Der LASK muss noch nachlegen, vor allem in der vordersten Reihe fehlt noch ein Knipser. Das alles sind die Spannungsfelder, in denen sich nun Erfolgstrainer Didi Kühbauer wiederfindet und die es zu bewältigen gilt. Das Ausland reizt ihn als Trainer nach wie vor, es wird interessant zu beobachten sein, ob er vielleicht schon in der ersten Ligapause aufgrund von Länderspielen in der Ziehung um interessante Jobs auftaucht.

Durchschnittsalter des Kaders & Kadergröße:

25,1 Jahre im Schnitt bei 23 Spielern (laut Transfermarkt.at)

„Rising Stars“:

Xavier Mbuyamba hat schon in der Vorsaison als Backup von Cisse gezeigt, dass er sich in der Liga behaupten kann. Er ist meiner Ansicht nach noch nicht am Ende seiner Reise. Der 24-jährige Niederländer hat bei seinen 14 Einsätzen drei Tore erzielt und strahlt damit für einen Defensivspieler vor allem bei Standards Torgefahr aus. Ramiz Harakate wird nach seiner im Cup erlittenen Verletzung lange ausfallen, ein Rückschlag für den LASK.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps:

Fix ins Team: Jungwirth im Tor. Der 22-Jährige war schon in der Vorsaison eine Empfehlung von mir und hat nicht enttäuscht. Für sein Alter sehr stabil, keine Aussetzer, weiterhin mein Mann für den Kasten. Mbuyamba, wie schon oben erwähnt, ist ein weiterer Kandidat. Er macht wenig Fehler und könnte mit Toren für Punkte sorgen, die andere Abwehrspieler nicht einbringen.

Mögliche Startelf:

Spielanlage:

Die Linzer bleiben ihrem sehr variablen 3-4-3 treu, je nach Bedarf kann es defensiv immer wieder auch eine 5er-Kette werden. In der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass verstärkt auf eine stabile Abwehr geachtet wurde, was speziell international ein wichtiger Faktor werden könnte. Im Champions-League-Playoff ist davon auszugehen, dass es der LASK mit einer Mannschaft zu tun bekommen wird, die qualitativ hoch einzuschätzen ist. In der Ligaphase, egal ob in der Champions- oder Europa-League, wird ebenso die Abwehr gefordert sein.

In der Kaderbreite muss der LASK auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Man braucht in jedem Fall noch einen torgefährlichen Stürmer und einen Mann für die Defensive um alle drei Bewerbe, auch wenn Verletzungen und Sperren auftreten, gut bestreiten zu können.

Prognose Vereinsredakteur:

Der LASK ist in der Liga vom Jäger nun zum Gejagten geworden. Zwei Titel gilt es zu verteidigen. Es ist davon auszugehen, dass die anderen „Großen“ in der Liga ihre Lehren gezogen haben. Allen voran Salzburg mit dem größten Budget in der ADMIRAL Bundesliga. Auch mit dem SK Rapid, Sturm Graz und Austria Wien wird zu rechnen sein. Einen Titel zu verteidigen wäre ein großer Erfolg, beide fast unglaublich. Eine echte Prognose wird erst am Ende der Transferperiode möglich sein, ein Platz in der Liga-Spitzengruppe sollte in jedem Fall das Ziel sein.

Tipp Endplatzierung:

Ich denke für den LASK ist ein Top 3 Platz realistisch.