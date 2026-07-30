Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: Red Bull Salzburg

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Red Bull Salzburg zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Andreas Brandt.

Transfers

Zugänge

Kévin Boma (IV; Estoril Praia)

Bartosz Mazurek (ZM; Jagiellonia)

Haris Tabakovic (MS; Hoffenheim)

Nikolas Veratschnig (RV; Mainz)

Dominik Schmid (LV; Basel)

Abubakr Barry (ZM; Austria Wien)

Filip Matijasevic (OM; Cukaricki)

Leih-Rückkehrer

Adam Daghim (VfL Wolfsburg) – vor erneutem Abgang zur TSG Hoffenheim (alle Infos)

Leandro Morgalla (Bochum)

Gaoussou Diakité (Lausanne-Sport)

Hendry Blank (Hannover)

Lucas Gourna (Le Havre)

Zeteny Jano (GAK)

Abgänge

Joane Gadou (Borussia Dortmund)

Jannik Schuster (Brentford)

Mads Bidstrup (Olympique Lyon)

Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen)

Bobby Clark (Derby County)

Alexander Schlager (Werder Bremen)

Moussa Yeo (Swansea)

Takumu Kawamura (Sanfrecce Hiroshima)

Valentin Sulzbacher (Excelsior Rotterdam)

Salko Hamzic (WSG Tirol)

Douglas Mendes (Vila Nova FC)

Aktuelle Leihspieler

Clement Bischoff (NEC Nijmegen)

Tim Trummer (GAK)

Oliver Lukic (Hartberg)

Vorbereitung

„Wir werden jetzt jeden Stein umdrehen.“ Das hat Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann nach einer weiteren enttäuschenden Saison im Mai ins Mikro gesagt. Erstmals hat man in der Red-Bull-Ära eine Saison nicht als Meister oder Vizemeister beendet, zum dritten Mal in Folge hat am Saisonende kein Titel herausgeschaut. Für Salzburger Ansprüche eine Katastrophe, für den Sport-Geschäftsführer Grund genug, einen XXL-Umbruch einzuleiten. Und den hat es nicht nur im Kader gegeben, sondern auch im Staff.

Mit Danny Röhl wurde der neue Coach von den Glasgow Rangers losgeeist. Der 37-Jährige hat einen Assistenztrainer (Sascha Lense; sein engster Vertrauter) sowie einen Spielanalysten (Tristan Steiner) mitgebracht. Raphael Duarte, den Mann erst im März dazugeholt hatte, durfte als Co-Trainer bleiben (anders als Zlatko Junuzovic). Ein weiterer Co-Trainer ist aus Leipzig gekommen (Sebastian Heidinger). Auch in den Bereichen Tormanntraining (Alex Walke), Athletiktraining und Kaderplanung hat es personelle Veränderungen gegeben.

Kader

Vor allem aber auch im Kader selbst: Schlager weg, Gadou weg, Schuster weg, Bidstrup weg, Alajbegovic weg. Nicht nur wird die Bullen-Startelf im Vergleich zur Vorsaison doch deutlich anders aussehen, es wird sich auch eine neue Hierarchie in der Mannschaft bilden müssen. Einen logischen Kapitän gibt es aktuell eigentlich nicht, in der Vorbereitung und im Cup hat Neuzugang Nikolas Veratschnig die Schleife getragen, eine endgültige Entscheidung hat der Trainer noch nicht gefällt. Veratschnig ist auch einer jener Spieler, die in der Vorbereitung bereits gezeigt haben, dass sie eine Verstärkung sein können.

Ebenso Abubakr Barry, der der Mannschaft im Mittelfeldzentrum – einerseits mit seiner Aggressivität, aber auch mit seiner Klasse am Ball – sehr guttun könnte. Vorne ruhen natürlich viele Hoffnungen auf dem neuen Zielspieler Haris Tabakovic, der seine Torgefährlichkeit sowohl in Deutschland als auch davor in Österreich schon unter Beweis gestellt hat – und einen Karim Konaté gibt es da ja auch noch. Sie alle müssen dazu beitragen, dass die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Salzburg wieder kleiner (oder gar geschlossen) wird.

Vor einem Abgang steht zudem Leih-Rückkehrer Adam Daghim. Der dänische Nationalspieler steht vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim (alle Infos). Außerdem sollen sich die Salzburger nach Sky-Infos um den ehemaligen Austria-Keeper Christian Früchtl als Nummer zwei bemühen.

„Rising Stars“

Er hat bei der Klub-WM vorigen Sommer schon auf sich aufmerksam gemacht und ist jetzt die Nummer eins (auf eigenen Wunsch mit Rückennummer 52): Christian Zawieschitzky ist es absolut zuzutrauen, sofort ein sehr sicherer Rückhalt zu werden. Der 19-Jährige ist mit allem ausgestattet, was ein guter Torhüter braucht.

Außerdem könnte Bartosz Mazurek zu einer der Entdeckungen der Saison werden. 19 Jahre jung, Neuzugang von Jagiellonia. Stark am Ball, spielfreudig, ausgestattet mit dem Mut, sich auch unter Bedrängnis anspielen zu lassen und Lösungen zu finden. Man wird natürlich abwarten müssen, wie sich der zentrale Mittelfeldspieler in der Bundesliga zurechtfindet und wie oft er von Beginn an ran darf, das Potential ist aber groß.

Ankick-Tipps

Zawieschitzky, Mazurek (Begründung siehe oben). Nikolas Veratschnig ist zwar kein Geheimtipp, hat sich in der Vorbereitung und im Cup-Match aber sehr angriffslustig gezeigt und viele Tore erzielt bzw. vorbereitet. Könnte also für gute Punkte sorgen.

Mögliche Aufstellung

Spielanlage

Neuer Trainer, neue Ideen in Ballbesitz und im Offensivspiel? Aus Salzburger Sicht wäre das wünschenswert. Zu oft hat man sich wahnsinnig schwergetan gegen Teams, die den Bullen den Ball überlassen haben. Unter dem neuen Coach wurde bisher viel am Spiel mit Ball gearbeitet, ohne aber das aggressive Spiel gegen den Ball aus den Augen zu verlieren. In den ersten Wochen unter Danny Röhl ist Salzburg meist in einer 4-2-3-1-Grundordnung aufgelaufen. Vielversprechende Ansätze waren schon zu sehen, Barry tut dem Salzburger Spiel im Zentrum gut und über die Seite konnte man in den Tests bzw. im Cup immer wieder gefährlich durchbrechen. Was spannend zu sehen sein wird: Ob man die Anfälligkeit hinten besser in den Griff bekommt als in der Vorsaison. Sowohl bei Standards als auch bei schnellen Gegenstößen des Gegners.

Prognose VR

Die Salzburger werden sich im spielerischen Bereich steigern und in der Offensive wieder überzeugender auftreten. Defensiv wird es auch sehr auf die zur Verfügung stehenden Spieler in der Innenverteidigung ankommen. Mellberg (dem grundsätzlich viel zuzutrauen ist) hat fast die gesamte letzte Saison verpasst, Chase ist schon verletzt nach Salzburg gekommen und hat noch kaum gespielt, Drexler war jetzt in der Vorbereitung verletzt. Aktuell profitiert der junge Zabransky, der zuletzt an der Seite von Fixstarter Boma aufgelaufen ist. Man darf gespannt sein, welches Duo sich da im Laufe der Saison herauskristallisiert (bzw. wer fit ist).

Tipp Endplatzierung

Der Teller wandert nach drei Spielzeiten ohne Titel diesmal wieder nach Salzburg!