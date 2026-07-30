Transfer nach Deutschland? Finanzielle Einigung über Daghim-Transfer erzielt
Red Bull Salzburg könnte kurz vor Saisonstart einen Offensivspieler verlieren: Der dänische Nationalspieler Adam Daghim steht vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim.
Nach exklusiven Sky-Informationen haben die Klubs nun eine finanzielle Einigung bezüglich eines Transfers erzielt. Die Mozartstädter sollen demnach etwa 14 Millionen Euro erhalten, durch diverse Bonuszahlungen kann sich die Summe allerdings noch erhöhen.
🔵⚪️ EXKL. || Finanzielle Einigung erzielt! Weiteres Angebot in Höhe von € 14 Mio. + Boni von @tsghoffenheim für Adam #Daghim (20) @RedBullSalzburg. Noch keine Wechselfreigabe, Tendenz derzeit aber Richtung Transfer. @SkySportAustria @Plettigoal @_dennisbayer pic.twitter.com/IHpUvsBZu8
— Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 30, 2026
Freigabe für Daghim noch nicht erteilt
Die finale Entscheidung, ob Salzburg dem Transfer endgültig zustimmt, ist nach Sky-Informationen allerdings noch offen. Eine finale Wechselfreigabe wurde noch nicht erteilt. Aktuell tendieren die „Bullen“ nach Sky-Infos jedoch, Daghim ziehen zu lassen.
Der Däne wechselte im Sommer 2023 vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zu den Salzburgern. Trotz Leihstationen in Liefering und Wolfsburg absolvierte der 20-Jährige 57 Pflichspiele für Salzburg (sechs Tore, fünf Vorlagen).
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