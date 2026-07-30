Red Bull Salzburg könnte kurz vor Saisonstart einen Offensivspieler verlieren: Der dänische Nationalspieler Adam Daghim steht vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim.

Nach exklusiven Sky-Informationen haben die Klubs nun eine finanzielle Einigung bezüglich eines Transfers erzielt. Die Mozartstädter sollen demnach etwa 14 Millionen Euro erhalten, durch diverse Bonuszahlungen kann sich die Summe allerdings noch erhöhen.

Freigabe für Daghim noch nicht erteilt

Die finale Entscheidung, ob Salzburg dem Transfer endgültig zustimmt, ist nach Sky-Informationen allerdings noch offen. Eine finale Wechselfreigabe wurde noch nicht erteilt. Aktuell tendieren die „Bullen“ nach Sky-Infos jedoch, Daghim ziehen zu lassen.

Der Däne wechselte im Sommer 2023 vom dänischen Erstligisten Aarhus GF zu den Salzburgern. Trotz Leihstationen in Liefering und Wolfsburg absolvierte der 20-Jährige 57 Pflichspiele für Salzburg (sechs Tore, fünf Vorlagen).