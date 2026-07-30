Sturm gibt Eigengewächs nach Deutschland ab

Der SK Sturm Graz gibt Stürmer Peter Kiedl in die 3. deutsche Liga an Hansa Rostock ab.

Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison an Ried verliehen, in 24 Pflichtspielen für die Oberösterreicher kam er auf vier Tore und zwei Assists. Bei Sturm hatte Kiedl alle Nachwuchsteams durchlaufen und kann 70 Partien für die zweite Mannschaft vorweisen, in der Kampfmannschaft war er aber nur einmal zum Einsatz gekommen.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen zum Abgang: „Peter Kiedl ist ein sehr talentierter junger Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Er hat in der vergangenen Saison in Ried bewiesen, dass er auf hohem Niveau bestehen kann und sich damit den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient hat. Wir freuen uns für Peter, dass er nun die Möglichkeit erhält, den Sprung ins Ausland zu machen, und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn alles Gute und viel Erfolg.“