Die Sky-Saisonvorschau 2026/27: SK Rapid

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt.

Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SK Rapid zusammengestellt von Vereinsredakteur Nikolaus Reitz.

Transfers

Zugänge

Nicolas Bajlicz (SV Ried)

Tonni Adamsen (Silkeborg IF)

Andrija Radulovic (Hapoel Haifa/Leihende)

Dominic Vincze (Hartberg/Leihende)

Benjamin Böckle (WSG Tirol/Leihende)

Moritz Oswald (SCR Altach/Leihende)

Eaden Roka (Rapid II)

Moulaye Haidara (Rapid II)

Lorenz Szladits (Rapid II)

Abgänge

Lukas Grgic (SSC Bari)

Benjamin Böckle (SCR Altach)

Dominik Weixelbraun (A. Lustenau/Leihe)

Tobias Borkeeiet (vereinslos)

Janis Antiste (US Sassuolo/Leihende)

Andreas Weimann (Derby County/Leihende)

Vorbereitung + erste Pflichtspiele

Top & Flop

In sechs Vorbereitungsspielen blieb Rapid ohne Niederlage. Höhepunkte waren die internationalen Testspiele im Allianzstadion. Sowohl gegen Panathinaikos (4:1) als auch gegen den Hamburger SV (3:2) gelang der Truppe von Trainer Johannes Hoff Thorup ein Sieg.

Auch die ersten drei Pflichtspiele wurden gewonnen. Im ÖFB-Cup setzten sich die Grün-Weißen gegen den SV Wienerberg mit 3:0 durch und in der ersten Runde der Conference League Qualifikation eliminierte Rapid die Kicker aus Andorra (Santa Coloma) mit einem Gesamtscore von 9:3.

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße

Durchschnittsalter: 24,4 Jahre

Kadergröße: 34 (18 Legionäre)

„Rising Stars“

Eaden Roka (RV): Der hochtalentierte 18-jährige Rechtsverteidiger wird fest aus der eigenen zweiten Mannschaft (Rapid II) zu den Profis hochgezogen. Für Rapid II absolvierte der Nachwuchsnationalspieler bislang 59 Pflichtspiele. Zudem stand er bereits mehrfach im Profikader der Hütteldorfer und feierte am 21. November 2025 bei der UEFA Conference League-Auswärtspartie gegen Rakow Czestochowa sein Debüt in der ersten Mannschaft.

„Ankick“ – Fußballmanager – Tipps

Tonni Adamsen

Petter Nosa Dahl

Yusuf Demir

Romeo Amane

Ercan Kara

Mögliche Startelf

Spielanlage

Hoff Thorup bevorzugt ein offensiv ausgerichtetes 4-3-3 als Grundformation, um Fußball mit Ballbesitz und dominanter Spielführung zu spielen. In den ersten Pflichtspielen dieser Saison entschied er sich für zwei Sechser, somit ergibt sich ein 4-2-3-1. Mit Ballkontrolle soll seine Mannschaft viele Chancen erarbeiten und nicht „zufällig“ in gefährliche Zonen kommen. Er fordert eine klare Struktur und spricht davon, Spielern klare Entscheidungen und Antworten auf diverse auftretende Situationen zu geben.

Prognose VR

Offensiv kann Rapids dänischer Trainer auf viele unterschiedliche Spielertypen zurückgreifen, die zum großen Teil seine Idee von Ballbesitz und dominanter Spielführung umsetzen können. Demir, Adamsen, Seidl, Gulliksen, Dahl, aber auch Wurmbrand, Haidara oder Tilio bringen diese Voraussetzungen mit. An vorderster Front hat Ercan Kara ein Alleinstellungsmerkmal. Ein zweiter Mittelstürmer würde Rapid bestimmt guttun.

Im defensiven Mittelfeld scheint Romeo Amane gesetzt, neben ihm könnte Seidl spielen, aber auch Nicolas Bajlicz. Moritz Oswald sehe ich hier als Backup.

In der Verteidigung sind die Außenverteidiger gesetzt, in der Innenverteidigung Serge-Philippe Raux-Yao ebenso. Cvetkovic und Schöller werden sich um den zweiten Innenverteidigerposten matchen.

Rapid hat zwar bisher keines von 9 Spielen verloren, aber immer wieder vermeidbare Gegentreffer hinnehmen müssen. Für den Start der Bundesliga muss die Hintermannschaft wesentlich stabiler werden.

Niklas Hedl als Einser-Tormann bleibt eine Bank. Dahinter wartet mit Paul Gartler ein treuer Zweier-Goalie.

Tipp VR Endplatzierung

Top 3