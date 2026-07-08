Ehemaliger US-Weltcupfahrer verstorben

Der frühere US-Skirennläufer TJ Lanning ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Personen aus seinem nahen Umfeld bestätigten den Tod gegenüber Ski Racing Media.

Lanning, der aus dem US-Bundesstaat Montana stammte, war in seiner aktiven Laufbahn vor allem in den Speed-Disziplinen sowie in der Kombination im Einsatz. Im Weltcup fuhr Lanning insgesamt dreimal in die Top 10. Seine besten Ergebnisse waren zwei neunte Plätze in Lake Louise und Gröden 2008.

Dort endete 2009 auch seine Laufbahn als Skirennfahrer. Lanning kam in einer Passage mit hoher Geschwindigkeit schwer zu Sturz und erlitt dabei unter anderem eine Luxation des linken Knies sowie einen Bruch des Halswirbels. Dem alpinen Skisport blieb der US-Amerikaner dennoch treu. So war Lanning als Coach im US-Ski-Team tätig und trainierte Speed-Fahrer im US-Nachwuchsbereich.

Angaben zur Todesursache gibt es nicht.