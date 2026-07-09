Sky-Info: GAK verpflichtet Leistungsträger nach Leihe fix

Fixer Verbleib nach Leihe: Nach exklusiven Sky-Infos verpflichtet der GAK den bisherigen Leihspieler Leon Klassen fix aus Deutschland.

Statt einer Rückkehr zu Darmstadt 98 wird Klassen damit auch in der nächsten Saison und darüber hinaus für die Grazer auflaufen: Der 26-jährige Profi unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim GAK.

Kurioses Tor: Klassen trifft für GAK gegen Salzburg

Klassen stieß im Winter zu den Athletikern und half als Stammspieler beim Ligaverbleib mit: Klassen war auf der linken Seite in allen 15 Frühjahrs-Ligaspielen gesetzt und steuerte einen Treffer sowie einen Assist bei. Schon zuvor war der Ex-Spartak- und einstige 1860-Profi in Österreich aktiv gewesen: Im Herbst 2021 bestritt er 20 Spiele für die WSG Tirol.

Anders als Klassen verließen zwei Leihspieler jedoch im Sommer den Verein: Sowohl die Leihe mit Torhüter Franz Stolz mit Genua sowie Mathias Olesen von Greuther Fürth wurden nicht fortgesetzt.