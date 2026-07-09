LASK holt jungen Verteidiger aus Belgien

Der LASK hat den belgischen Innenverteidiger Manoël Verhaeghe verpflichtet.

Der 18-Jährige wechselt aus der zweiten belgischen Liga nach Linz und unterschreibt beim Meister einen Vertrag bis Sommer 2030.

Verhaeghe absolvierte in der vergangenen Saison seine erste komplette Spielzeit im Profifußball und kam dabei auf 25 Einsätze in der Challenger Pro League. Ausgebildet wurde der 1,87 Meter große Defensivspieler beim belgischen Traditionsklub Union Saint-Gilloise.

Verhaeghe laut Buric ein „moderner Innenverteidiger“

Der Belgier durchlief zudem mehrere Nachwuchs-Nationalteams Belgiens und der Demokratischen Republik Kongo. Beim LASK soll er künftig zum Kader der Kampfmannschaft gehören.

Sportdirektor Dino Buric bezeichnete Verhaeghe als „modernen Innenverteidiger mit Qualitäten im Spielaufbau und gutem Zweikampfverhalten“.