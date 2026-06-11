Ehrlichkeit beim Ex-Klub: Gregoritsch erhält Fairness-Award

Michael Gregoritsch ist für eine Geste der Fairness in der abgelaufenen Saison der Deutschen Bundesliga ausgezeichnet worden.

Weil der ÖFB-Legionär am 28. Spieltag zugab, nicht elfmeterwürdig gefoult worden zu sein, erhielt er den „Fair Play of the Season“-Award 2025/26.

Mit seinem ehrlichen Auftritt im Auswärtsspiel beim HSV hatte der Österreicher die Fans, Klubs und ehemalige Profis bei der Abstimmung zum Award überzeugt. Beim Stand von 1:0 war der 32-Jährige kurz vor dem Halbzeitpfiff im Zweikampf mit dem Hamburger Fabio Vieira zu Fall gekommen.

Unter Protesten des HSV suchte daraufhin Schiedsrichter Deniz Aytekin das Gespräch mit Gregoritsch und bekam eine faire Einschätzung. Der HSV kam in der zweiten Hälfte später noch zum 1:1-Ausgleich.

(SID) / Bild: Imago