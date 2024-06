Wohin führt der Weg eines ÖFB-Youngsters: Verbleib in der 2. Liga, Wechsel in die ADMIRAL Bundesliga – oder Sprung nach England? Für Oluwaseun Adewumi gibt es demnach mehrere Optionen.

Der 19-jährige Flügelspieler des Floridsdorfer AC befindet sich aktuell mit seinem Berater Sertan Günes für Gespräche in England. Adewumi weckt aber ebenso das Interesse von gleich drei Teams der ADMIRAL Bundesliga. „Wir müssen uns das einmal anhören, danach werden wir eine Entscheidung treffen“, sagte Günes über die Pläne direkt nach der Landung in Manchester.

Nach dem Austausch in England sind noch zwei Meetings mit österreichischen Teams geplant, darunter auch ein „Top-Team“ höchsten Spielklasse – im Falle eines Auslandstransfers soll sich allerdings der englische Interessent auch gegenüber eines deutschen Vereins in der Pole Position befinden.

Bereits im Frühjahr wurde der U19-Teamspieler mit Sturm Graz in Verbindung gebracht, sein Berater bestätigte damals einige Interessenten aus dem In- und Ausland: „Es gibt laufend Anfragen. Für einen U19-Nationalspieler kommt er schon auf sehr viele Profi-Einsätze.“ Tatsächlich bestritt der Offensivspezialist in der abgelaufenen Saison gleich 32 Partien und steuerte dabei vier Treffer und fünf Vorlagen für sein Team bei.

FAC-Geschäftsführer: „Haben keinen Stress“

Darüber hinaus stand Adewumi nicht nur im erweiterten ÖFB-U19-Kader, sondern nahm auch am ÖFB-Perspektiv-Lehrgang von Teamchef Ralf Rangnick im Vorjahr teil: „Beim Perspektiv-Lehrgang des Nationalteams gab es ein gutes Feedback von Teamchef Ralf Rangnick. Er schätzt solche High-Pressing-Spieler“, erklärte Günes damals.

In Floridsdorf reagiert man derzeit gelassen auf die Situation um den Ex-Rapid-Jugendspieler: „Wir haben keinen Stress. Er hat einen Vertrag für die neue Saison plus Option auf ein weiteres Jahr. Aber wenn das Gesamtpaket passt, sind wir natürlich offen und werden uns das Angebot anhören“, äußert sich Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC. Auch über die Gespräche in England wusste Adewumis aktueller Verein vorab Bescheid.

