Erster Sommer-Neuzugang bei Vizemeister Sturm Graz

Der SK Sturm Graz hat seinen ersten Sommer-Neuzugang verpflichtet: Innenverteidiger Petar Petrovic wechselt zu den Steirern.

Der 20-jährige Serbe kommt vom FK Javor-Matis, mit dem er in der abgelaufenen Saison bis zuletzt gegen den Abstieg aus der serbischen Super Liga kämpfte.

Für den U21-Teamspieler Serbiens soll Sturm etwas über eine Million Euro Ablöse bezahlen. Petrovic absolvierte in der vergangenen Spielzeit 34 Einsätze in der höchsten serbischen Spielklasse und feierte zudem sein Debüt in der serbischen U21-Nationalmannschaft.

Gegen „zahlreiche andere Interessenten“ durchgesetzt

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Wir freuen uns sehr, mit Peter Petrovic einen talentierten jungen Innenverteidiger für den SK Sturm gewonnen zu haben. Wir hatten Petar bereits im Winter am Schirm, umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat und wir uns gegen zahlreiche andere Interessenten durchsetzen konnten. Er verfügt über großes Potenzial, ist ein Mentalitätsspieler, fußballerisch hervorragend ausgebildet und bringt ein hohes Tempo mit. Petar ist aktueller U21-Teamspieler, bereits auf der Liste des serbischen A-Teams und soll sich bei uns in Graz noch weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.“

Petar Petrovic: „Ich freue mich ungemein, dass es mit dem Wechsel nach Graz zum SK Sturm funktioniert hat. Sturm hat auch in Serbien einen guten Namen, hat in den letzten Jahren international auf Aufsehen gesorgt und geht stets mit großen Zielen in die Saison. Ich freue mich sehr, mit dem Team in die Vorbereitung zu gehen und hart daran zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden.“

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(Red.) / Bild: SK Sturm Graz