ManCity & Maresca wollen Chelsea-Star unbedingt

Der Weltmeister von 2022 gilt als eines der Top-Ziele der Skyblues – auch wegen seiner engen Verbindung zu Enzo Maresca.

Manchester City arbeitet hinter den Kulissen mit Hochdruck an der Kaderplanung – und ein Name steht dabei ganz weit oben auf der Liste: Enzo Fernandez. Der Mittelfeldstratege ist nach exklusiven Sky Sport Informationen eines der Top-Transferziele für den anstehenden Sommer.

Vor allem Enzo Maresca, der nach Sky Sport Informationen zur neuen Saison auf Startrainer Pep Guardiola folgen wird, will das Herzstück des FC Chelsea unbedingt verpflichten. Zwischen dem Coach und dem argentinischen Nationalspieler besteht eine enge und vertrauensvolle Verbindung. Die ersten Gespräche haben hinter den Kulissen bereits stattgefunden.

Fernandez ließ zuletzt Zukunft offen

Die Situation rund um Fernandez ist dabei offen wie selten: Zuletzt ließ der 25-Jährige seine Zukunft bewusst unbeantwortet. Gleichzeitig steht bei City ein Umbruch an, nicht zuletzt durch den Guardiola-Abschied. Ein Spieler wie Fernandez könnte dabei eine zentrale Rolle im neuen Projekt einnehmen.

Der zentrale Mittelfeldspieler war im Januar 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica zu Chelsea gewechselt. In der zu Ende gehenden Saison kommt Fernandez in bislang 53 Pflichtspielen auf 15 Tore und sieben Vorlagen. Mit den „Blues“ hat er 2025 sowohl die Conference League als auch die Klub-WM gewonnen.

Seinen bisher größten Karriere-Höhepunkt erlebte Fernandez wohl bei der WM 2022 in Katar: Mit Argentinien wurde er Weltmeister und als bester Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – Skysport.de)

Bild: Imago