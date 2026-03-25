Falsches Knie? Kuriose Panne bei Mbappe-Untersuchung

Monster-Fail um Kylian Mbappe? Der Real-Superstar fehlte den Königlichen zuletzt mehrfach.

Eine Knieverletzung hatte den Franzosen zurückgeworfen, er verpasste mehrere Spiele für Real. Berichte über Unzufriedenheit mit dem medizinischen Personal beim Klub machten die Runde, als der Superstar für eine zweite Meinung zu einem Spezialisten nach Paris flog.

Nun berichten mehrere Quellen, unter anderem The Athletic und RMC Sport, übereinstimmend über einen Diagnosefehler bei Mbappe. So hätte der Spezialist in Paris die Behandlung der Ärzte in Madrid als „mangelhaft“ befunden. Doch weitaus brisanter: Die Verletzung ging wohl im Vorfeld bereits unter – weil die Mediziner der Königlichen das falsche Bein des Stürmers untersucht hätten.Die „Blamage“ hätte sich so während einer MRT-Untersuchung zugetragen und die Unzufriedenheit des Spielers im Nachgang wohl nur weiter befeuert. Mittlerweile ist Mbappe wieder genesen und einsatzbereit, vor der Länderspielpause kündigte er an, das Bein wieder vollumfänglich belasten zu können.