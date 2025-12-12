Final-Neuauflage: Glasner & Crystal Palace fordern ManCity

Sieben Monate nach einem historischen Triumph bekommt es Oliver Glasner wieder mit Startrainer Pep Guardiola zu tun.

Im Schlager der englischen Premier League empfängt der Oberösterreicher mit Crystal Palace am Sonntag (ab 14:50 Uhr LIVE bei Sky – streame mit Sky X!) Manchester City. Es ist das Duell des überraschenden Tabellenvierten mit der auf Platz zwei liegenden Startruppe aus Manchester und das erste Aufeinandertreffen seit dem FA-Cup-Finale.

Am 17. Mai hatte Crystal Palace im Wembley-Stadion ManCity 1:0 besiegt und den größten Triumph der Clubgeschichte gefeiert. Palace kann nicht nur deshalb mit Selbstvertrauen einlaufen. Die Glasner-Truppe hat drei der jüngsten vier Spiele gewonnen und liegt auf einem Champions-League-Platz. Die „Eagles“ haben die zweitwenigsten Gegentreffer kassiert, ihre Defensive steht nun gegen die mit Abstand beste Offensive um Top-Torjäger Erling Haaland (15 Tore in 15 Ligaspielen) auf dem Prüfstand.

„Die Herausforderung wird darin bestehen, ihren Angriff zu kontrollieren. Sie sind sehr beeindruckend, insbesondere ihre Angriffsstrategie, wie sie ihre Torchancen kreieren und wie sie ihre Tore erzielen. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch sehen, dass sie Möglichkeiten bieten, Torchancen zu kreieren und selbst Tore zu erzielen“, analysierte Glasner den Gegner.

Vermeintlich leichte Aufgabe für Arsenal

Manchester City will mit dem vierten Sieg in Folge an Tabellenführer Arsenal dranbleiben. Die „Gunners“ aus London, nach nur zwei Siegen aus den jüngsten fünf Partien nur noch zwei Punkte voran, haben mit dem Heimspiel am Samstag gegen das abgeschlagene und noch sieglose Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (ab 20:50 Uhr LIVE bei Sky & mit Sky X!) das leichteste Programm. Der Tabellendritte Aston Villa bekommt es mit West Ham United (Sonntag ab 14:50 Uhr LIVE bei Sky & mit Sky X!) und damit ebenfalls einem Abstiegskandidaten zu tun.

Titelverteidiger Liverpool hat mit einem 1:0-Erfolg am Dienstag in der Champions League bei Inter Mailand etwas Schadensbegrenzung betrieben, Ruhe ist vor dem Heimspiel gegen Brighton and Hove Albion (Samstag ab 15:50 Uhr LIVE bei Sky & mit Sky X!) aber keineswegs eingekehrt. Alles dreht sich um den Disput zwischen Trainer Arne Slot und Stürmerstar Mohamed Salah. Der Ägypter, zuletzt nur Ersatz, war nach öffentlicher Kritik aus dem Kader für das Inter-Spiel gestrichen worden. Salah wird nach dem Wochenende zum Afrika Cup abreisen. Englische Medien spekulierten, dass er danach nicht mehr nach Liverpool zurückkehren, sondern ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien annehmen könnte. „Ich habe keinen Grund, warum ich nicht möchte, dass er bleibt“, erklärte Slot.

