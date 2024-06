Fix! Oranje-Star verpasst die EM

Nun ist es Gewissheit, Frenkie de Jong vom FC Barcelona verpasst aufgrund einer Knöchelverletzung die Europameisterschaft in Deutschland. Zuerst ging man davon aus, dass er nur das erste Gruppenspiel verpasst. Jetzt bestätigt der Niederländische-Verband das Aus von de Jong.

De Jong hat seit seiner Knöchelverletzung im April kein Spiel mehr bestritten. Er stieg auch verspätet ins Trainingslager der „Elftal“ für die EM ein, stand aber schon beim letzten Testspiel der Niederländer gegen Island nicht im Kader. Die Niederlande trifft am ersten Spieltag der EM auf Polen, die nach dem letzten Testspiel um Kapitän Robert Lewandowski bangen, (16. Juni) dann auf Frankreich (21. Juni) ehe sie am letzten Spieltag auf Österreich treffen (25. Juni).

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔

We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ

— OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024