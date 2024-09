Haaland erlöst Norwegen mit Siegtreffer gegen Österreich

Mit seinem Tor zum 2:1-Sieg gegen Österreich verzückte Superstar Erling Haaland eine ganze Nation. Die norwegische Fußball-Seele freute sich am Montag im Dauerregen in Oslo über ein zuletzt seltenes Erfolgserlebnis in einem Pflichtspiel, Teamchef Ståle Solbakken über den ersehnten Befreiungsschlag nach der verpassten EM-Qualifikation und der Nullnummer zum Nations-League-Auftakt in Kasachstan. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Solbakken erleichtert.

Haaland wurde von den etwas mehr als 23.000 Zuschauern im Ullevaal Stadion frenetisch gefeiert, nachdem der 24-Jährige mit einer Aktion alles entschieden hatte. ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart hatte den Torjäger von Manchester City über 80 Minuten im Griff, dann aber setzte sich der 24-Jährige im Duell mit Stefan Posch durch und bezwang ÖFB-Goalie Patrick Pentz aus kurzer Distanz. Über sein 32. Tor im 35. Länderspiel konnte Haaland aber erst nach zweiminütiger Verspätung jubeln, nachdem der VAR einen Abseitspfiff relativiert hatte.

Nach dem Spiel spazierte Haaland gelassen durch die Mixed Zone zum Mannschaftsbus, auf ein mögliches Interview mit dem norwegischen Nationalhelden warteten die heimischen Journalisten vergeblich. Nur noch ein Treffer fehlt dem Ex-Salzburger auf Norwegens Rekordtorschützen Jörgen Juve. Gegen Österreich erzielte Haaland sein bereits zweites Tor, vor vier Jahren hatte er an Ort und Stelle beim 2:1-Sieg des ÖFB-Teams ebenfalls in der Nations League sein erstes Länderspieltor überhaupt geschossen.

Eine längere Pause droht unterdessen Martin Ödegaard. Der Arsenal-Kapitän knickte im Duell mit Christoph Baumgartner unglücklich um, musste länger behandelt werden und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen. „Die Verletzung sah auch in der Kabine schlimm aus“, sagte Solbakken bei TV2 über seinen 25-jährigen Spielmacher, der sich den Knöchel verstaucht hatte. „Mit etwas Glück kann es gut ausgehen, wenn die Bänder nicht gerissen sind“, ergänzte der Coach.

Für die Norweger geht es in der Nations League am 10. Oktober erneut in Oslo gegen die punktegleichen Slowenen weiter, drei Tage später steht das Gastspiel gegen die ÖFB-Auswahl in Linz auf dem Programm.

(APA)

Beitragsbild: Imago