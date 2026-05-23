Iran verlegt Basecamp von Arizona nach Mexiko

Irans Fußball-Nationalteam hat sein Basecamp bei der WM 2026 in Nordamerika vom US-Bundesstaat Arizona nach Mexiko verlegt.

Wie Verbandschef Mehdi Taj am Samstag mitteilte, werde man in Tijuana logieren und habe dafür bereits die Zustimmung der FIFA. Dadurch vermeide man Visa-Probleme und könne mit Iran Air anreisen, sagte Taj. Die Gruppenspiele trägt der Iran allerdings in den USA aus. In Los Angeles geht es gegen Neuseeland und Belgien, in Seattle gegen Ägypten.

(APA) / Foto: IMAGO