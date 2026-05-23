Nagelsmann stärkt El Mala: „Wird seine Zeit haben“

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Shootingstar Said El Mala trotz dessen Nicht-Nominierung für die WM den Rücken gestärkt.

„Said hat es sportlich total verdient, dabei zu sein. Er kann sich sportlich gar nichts vorwerfen“, sagte Nagelsmann vor dem DFB-Pokalfinale und ergänzte: „Er ist ein super Typ, ein sehr sehr guter Spieler, er wird noch seine Zeit haben.“

El Mala (19) war von Nagelsmann am Donnerstag nicht für den 26er-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert worden. Anders als der 18 Jahre alte Lennart Karl vom FC Bayern. „Lenny hat bei uns in kurzer zeit einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, begründete Nagelsmann seine Entscheidung.

Er müsse vor der WM „auch gucken, was wir für Spiele erwarten“, erklärte der Bundestrainer: „Wir wollen von der Grundhaltung eher spielen wie Bayern München, nicht so viel auf Konter ausgelegt – da hatte Said seine ganz vielen guten Momente in der Rückrunde. Wir müssen bewerten: kommen bei diesem Turnier eher die Said-El-Mala-Momente oder die Leroy-Sané-Momente.“ Letzterer war von Nagelsmann trotz einer durchwachsenen Saison in der Türkei nominiert worden.

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