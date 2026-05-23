Triple perfekt: Barca-Frauen triumphieren in der Königsklasse

Die Frauen des FC Barcelona haben sich zum insgesamt vierten Mal den Champions-League-Titel gesichert. Die Katalaninnen feierten am Samstag in Oslos Ullevaal-Stadion einen 4:0-Finalerfolg über Olympique Lyon.

Die polnische Starstürmerin Ewa Pajor machte in ihrem sechsten Königsklassen-Endspiel mit einem Doppelpack den Unterschied (55./69.). Mit elf Turniertreffern holte sie überlegen die Torjägerkrone. „Ich bin so dankbar für diesen Moment. Einfach glücklich und stolz“, sagte die 29-Jährige nach ihrem persönlich ersten Titel in Tränen aufgelöst bei Disney+. Auch Salma Paralluelo traf noch doppelt (90./90.+3).

Barcelona, das im Halbfinale die Triple-Träume des FC Bayern zerstört hatte und zum sechsten Mal in Serie im Finale stand, schnappte sich nach 2021, 2023 und 2024 den vierten Titel und feierte nach dem Pokalsieg und der vorzeitigen Meisterschaft in Spanien das Triple. Rekordsieger Lyon muss weiter seit 2022 auf den neunten Titel warten. Es war das vierte Finale zwischen den beiden europäischen Schwergewichten: 2019 und 2022 hatte Lyon gewonnen, 2024 Barca.

(APA/SID) / Bild: Imago