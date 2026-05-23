Schnellster WM-Hattrick! Schweiz feiert nächstes Schützenfest

Star-Verteidiger Roman Josi hat mit einem Blitz-Hattrick einen WM-Rekord aufgestellt. Der NHL-Routinier benötigte beim 9:0 (1:0, 6:0, 2:0) der Schweiz gegen Ungarn für die ersten drei Treffer lediglich 4:45 Minuten, schneller war in der Geschichte der Weltmeisterschaft noch niemand. Josi unterbot die vorige Bestmarke des Kanadiers Shane Doan aus dem Jahr 2007 (6:35) deutlich.

Mit 53 Punkten (16 Tore, 37 Assists) in 70 WM-Spielen rückte der 35-jährige Josi, der für die Nashville Predators spielt und zum zehnten Mal bei einer Weltmeisterschaft auf dem Eis steht, auf Rang drei der produktivsten Verteidiger in der WM-Historie vor.

Goalie-Oldie Leonardo Genoni baute seinen Rekord weiter aus. Zum 14. Mal blieb der 38-Jährige bei einer WM ohne Gegentor. Den alleinigen Rekord hatte der Schlussmann bereits beim 9:0 über Österreich aufgestellt und den Tschechen Jiri Holecek hinter sich gelassen, der zwischen 1966 und 1978 zwölf Shutouts schaffte.

Abseits der Rekorde bleibt die Schweiz auf Kurs, im eigenen Land den ersehnten WM-Titel zu gewinnen. Der Erfolg über die Ungarn in Zürich war der sechste im sechsten Spiel. Der Gruppensieg entscheidet sich im letzten Vorrundenspiel am Dienstag gegen den ebenfalls noch makellosen Olympia-Dritten Finnland.

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