Oberwart gewinnt erstes Liga-Finalspiel in Kapfenberg

Die Oberwart Gunners haben am Samstag zum Auftakt der Finalserie der Basketball-Superliga der Männer gegen die Kapfenberg Bulls einen 77:72 (39:36)-Auswärtssieg gelandet.

Nach ausgeglichenen ersten zwei Vierteln dominierten die Gunners den dritten Abschnitt mit 34:14. Doch die Kapfenberger drehten noch einmal auf, ein 22:4 im letzten Abschnitt war dennoch zu wenig für den Heimsieg. Das zweite Match der „best of five“-Serie findet am Montag (18.00 Uhr) in Oberwart statt.

Für Oberwarts Kapitän Sebastian Käferle war es ein „erster sehr, sehr wichtiger Sieg des Titelverteidigers. Wir haben im dritten Viertel unseren Fuß am Gas gelassen. Im vierten haben wir uns ein bisschen von der Stimmung anstecken lassen und sind nervös geworden.“ Sein Team hatte sich am Dienstag im Semifinale gegen BC Vienna im entscheidenden fünften Match nur mit einem Punkt Vorsprung durchgesetzt, die Kapfenberger hatten beim 3:0 gegen UBSC Graz schon vor mehr als einer Woche viel weniger Probleme.

(APA) / Foto: GEPA