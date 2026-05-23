Last-Minute-Tor: Hull City steigt in die Premier League auf

Hull City hat sich das letzte Ticket für die englische Premier League gesichert. Im Endspiel der Aufstiegs-Playoffs – dem aufgrund der TV-Gelder wohl wertvollsten Fußballspiel der Welt – siegte die Mannschaft von Teammanager Sergej Jakirovic im Wembley-Stadion in London mit 1:0 (0:0) gegen den FC Middlesbrough und kehrt nach neun Jahren zurück in Englands Eliteliga.

Topscorer Oliver McBurnie sorgte bei 30 Grad für den späten Siegtreffer des Tabellen-Sechsten der Hauptrunde (90.+5) und profitierte dabei von einem schlimmen Patzer von Middlesbrough-Keeper Solomon Brynn. „Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich sprachlos bin“, sagte der Siegtorschütze bei Sky: „Ich wusste, ich bekomme diese eine Chance.“

Das Tor zum Aufstieg im Video

Hull, das in der letzten Saison beinahe in die 3. Liga abgestiegen war, folgt damit Championship-Meister Coventry City und dem zweiten direkten Aufsteiger Ipswich Town in die Premier League.

Aus sportlicher Sicht hatte sich neben Hull City eigentlich auch der FC Southampton für das Endspiel qualifiziert. Da die Mannschaft des deutschen Teammanagers Tonda Eckert jedoch ihren Halbfinal-Gegner Middlesbrough ausspioniert hatte, wurden die Saints vom Wettbewerb ausgeschlossen und Boro rückte nach.

Mit dieser Entscheidung zeigte sich Gegner Hull City nicht einverstanden und hinterfragte, weshalb der Ausschluss Southamptons trotz bestehender Vorwürfe nicht schon vor den ersten Playoff-Spielen erfolgte. Eigentümer Acun Ilicali sprach im Vorfeld des Spiels am Samstag bei der BBC von einer „unglaublich falschen Entscheidung“ und kündigte deswegen für den Fall einer Niederlage rechtliche Schritte an. Dazu wird es nun nicht kommen.

Jubel in Wembley! Hull City ist in der Premier League

(SID) / Bild: Imago