Italien statt England? Serie-A-Team an Kalajdzic interessiert

Wo bestreitet ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic seine Comeback-Saison? Der Stürmer der Wolverhampton Wanderers wird aktuell mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht.

Wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll der Ex-Stuttgart-Angreifer im Fokus von Serie-A-Aufsteiger US Cremonese stehen. Die Neo-Erstligisten sollen demnach an einer Leihe des Angreifers interessiert sein. Auch eine anschließende Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro könnte dann in einem etwaigen Deal verankert sein.

Kalajdzic: „Die Admira ist der Grund, warum ich Profi bin“

Gleichzeitig absolvierte Kalajdzic in der aktuellen Vorbereitung wieder erste Einsätze für die Wolves: Gegen Stoke City, RC Lens sowie den FC Girona kam der 19-fache ÖFB-Teamstürmer gleich dreimal zu Kurzeinsätzen. Sein letztes Pflichtspiel hatte Kalajdzic währenddessen im Februar des Vorjahres für seinen damaligen Leihverein Eintracht Frankfurt bestritten, als der Angreifer den bereits dritten Kreuzbandriss seiner Karriere erlitten hatte.

Wechselgerüchte bereits im Juni

Im Juni tauchten zuletzt Gerüchte um eine Bundesliga-Rückkehr zu Werder Bremen auf, auch Espanyol Barcelona und Besiktas Istanbul wurden damals als potenzielle Interessenten ins Spiel gebracht. Der Vertrag des Stürmers bei Wolverhampton läuft indes noch bis Sommer 2027.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.