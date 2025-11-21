„Junge forcieren“: Herzog fordert Umdenken nach U17-Erfolgen

Doppelter Jubeltag für Fußball-Österreich: Neben der fixen WM-Qualifikation schaffte auch das U17-Nationalteam den sensationellen Einzug ins WM-Viertelfinale. In der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis fordert Sky-Experte Andreas Herzog nun mutigere Entscheidungen zugunsten von Österreichs Talenten.

„Die U17 ist momentan mörderisch unterwegs. Die haben die Engländer abgeschossen, im Achtelfinale mit 4:0. Das ist jetzt nicht irgendein Gegner gewesen, von dem du sagst, da haben sie mit Glück gewonnen. 4:0 ist ein klares Statement“, ist der langjährige ÖFB-Teamkapitän von den gezeigten Leistungen beeindruckt.

Angesichts der bestandenen Talentproben wünscht sich Herzog nun Chancen für die Youngster im Profifußball: „Die Burschen sind 17 Jahre alt. Da müssen wir es endlich mal schaffen, dass die Trainer und vor allem die Sportdirektoren in Österreich den Mut haben, von uns die Jungen auch mal zu forcieren.“

Herzog sieht „absolute Qualität“ bei U17-Team

Beim Viertelfinal-Duell mit Japan glaubt der einstige U21-Teamchef an den nächsten Coup angesichts der bisher souveränen WM-Performance: „Sie sind durch die Vorrunde quasi durchmarschiert. Dann hat man sich gedacht, England ist ein richtig schwerer Brocken. Dieses Spiel haben sie total dominiert. Du führst 1:0 und dann bist du eigentlich in Überzahl, gerade gegen so einen Gegner. Weil dann hast du auf einmal die Chance des Lebens, bis jetzt, England bei einer WM zu schlagen. Und das dann so deutlich zu schaffen, ist eine absolute Qualität.“

Noch einen Schritt weiter denkt Sky-Experte Alfred Tatar: Der Ex-Bundesliga-Coach fordert sogar eine verpflichtende Anzahl an jungen Österreichern in den zwei höchsten nationalen Ligen, um zukünftige Erfolge der ÖFB-Teams besser ermöglichen zu können.

