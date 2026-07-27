Keine Spielberechtigung für Ndukwe – Leihe geplant

Talent Ifeanyi Ndukwe darf vorerst nicht für seinen neuen Club Liverpool spielen.

Der 18-Jährige, der zuletzt bei einem Testspiel in den USA sein Debüt für die „Reds“ gegeben hatte, kann aufgrund eines fehlenden Arbeitsvisums in England nicht spielen. Dies bestätigte sein Berater Georg Lederer am Montag gegenüber dem ORF. Für Ndukwe, der laut Sky-Informationen für drei Millionen Euro von Austria Wien nach Liverpool gewechselt ist, wird nun ein Leihengagement angestrebt.

Leihe angestrebt

Das fehlende Arbeitsvisum ergibt sich dadurch, dass der Innenverteidiger eine bestimmte Punkteanzahl nicht erreicht hat, die nicht-englische Spieler vorweisen müssen, um Partien in England bestreiten zu dürfen.

„Es ist so, dass die Vereine in der Premier League in der Saison 2025/26 zwei Ausnahmeplätze hatten, wo man nicht diese Punktezahl erreichen musste. In der neuen Saison wird diese Extraregelung um einen Platz reduziert“, berichtete Lederer im ORF-Interview. Er sei überzeugt, dass für Ndukwe nun ein Verein gefunden werde, „wo Ifeanyi auf sehr hohem Niveau Spielpraxis sammeln kann“.