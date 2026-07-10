Khedira-Comeback bei Real offiziell

hedira startet fünf Jahre nach seinem Karriereende seine Trainerlaufbahn bei Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 gehört ab sofort zum Trainerstab von Jose Mourinho beim spanischen Rekordmeister.

Fotos auf der Vereinswebseite zeigen Khedira gemeinsam mit Mourinho und weiteren Mitgliedern des Trainerteams. Für den ehemaligen Nationalspieler ist es die erste große Aufgabe im Profifußball seit dem Ende seiner aktiven Karriere.

Real-Comeback als nächster Schritt für Khedira

Für den 39-Jährigen ist die Rückkehr nach Madrid auch ein Wiedersehen mit einem wichtigen Weggefährten. Mourinho hatte den Mittelfeldspieler 2010 vom VfB Stuttgart zu Real geholt.

Gemeinsam feierten beide große Erfolge. Khedira gewann mit Madrid unter Mourinho die spanische Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. 2014 holte er zudem mit den „Königlichen“ die Champions League.