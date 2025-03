Klauß bis Saisonende Rapid-Trainer? Katzer legt sich fest

Ob Robert Klauß bis zum Saisonende als Trainer an der Seitenlinie des SK Rapid stehen wird? Markus Katzer legt sich in dieser Frage fest!

Nach den schwankenden Leistungen der Hütteldorfer in der ADMIRAL Bundesliga – Rapid belegt in der Formtabelle der letzten 10 Runden lediglich den neunten Tabellenrang – wird auch die Trainerfrage bei Grün-Weiß immer präsenter. Rapids Geschäftsführer Markus Katzer ist in der neuen Ausgabe des DAB | Der Audiobeweis zu Gast und hat unter anderem zu diesem Thema Stellung bezogen.

„Robert Klauß ist auf jeden Fall bis zum Ende der Saison Trainer bei uns!“, legt sich Markus Katzer in der Trainerfrage fest. „Wichtig ist, dass es Ruhe und Stabilität gibt. In dieser Situation braucht du alles, nur keine zusätzliche Unruhe. Es gibt keine Trainerdiskussion“, ergänzt der 45-Jährige.

Klauß für Katzer „der Richtige“

Über die Entwicklung von Robert Klauß als Trainer des SK Rapid verliert Katzer folgende Worte: „Als wir ihn geholt haben, war es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Es war wichtig, dass wir einen Typ wie ihn holen – das hat Rapid gebraucht, das hat man gespürt. Besonders der öffentliche Auftritt, der Auftritt vor der Mannschaft, die Struktur, das Fachwissen und die Art und Weise des modernen Arbeitens – das war das Richtige zu diesem Zeitpunkt.“

Klauß besitzt in Hütteldorf noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Katzer beobachtet die Entwicklung des Rapid-Trainers jedenfalls genau: „Klar ist, dass man sich die Entwicklung anschauen und analysieren muss. Wichtig sind die sportlichen Ziele, die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler.“ Wie es nach dieser Saison mit Robert Klauß weitergeht, bleibt also noch abzuwarten.

(Red.) / Bild: GEPA