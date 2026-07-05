Klopp-Gespräche gestartet: DFB verhandelt mit Red Bull

Das Werben des deutschen Fußball-Bunds um Jürgen Klopp geht in die nächste Runde. Nach Informationen von Sky Sport DE hat es am Samstag das erste Telefonat zwischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Red Bull bezüglich Jürgen Klopp gegeben.

Nächste Woche ist das erste Treffen einer DFB-Delegation vor Ort in New York mit Jürgen Klopp und Berater Marc Kosicke anvisiert. Geplant ist, dass unter anderem Neuendorf und Hans-Joachim Watzke anreisen. Möglicherweise auch ranghohe Vertreter von Red Bull.

Pressemitteilung hat Red Bull nicht gefallen

Zwischen dem DFB und Red Bull besteht noch keine Einigung über den Exit. Das wird auch noch ein paar Tage dauern. Hinzukommt, dass die Pressemitteilung des DFB, in welcher öffentlich über Red Bulls „Head of Global Soccer“ Klopp geschrieben wurde, Red Bull intern nicht jedem gefallen hat. Auch das wird Teil der Gespräche sein.

Die Shareholder von Red Bull pochen zudem auf eine Ablöse. Auch am Sonntag wird es noch einmal neue Gespräche zwischen dem DFB und den obersten Bossen von Red Bull geben. Dass Klopp der neue Bundestrainer werden will, hat er selbst bestätigt.

Der DFB hatte sich wenige Tage nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay von Julian Nagelsmann getrennt.